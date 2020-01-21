В Малаге за подпольное производство сигарет задержаны граждане Украины, России и Латвии

В провинции Малага пресечена деятельность преступной группировки, которая наладила подпольное производство табачных изделий. Задержаны граждане Украины, России и Латвии, сообщает информационное агентство EFE.
В муниципалитете Седелья находилась табачная фабрика, а в Агилар-де-ла-Фронтера (Кордова) — склад. Задержаны трое граждан Латвии, трое украинцев и один россиянин. Им предъявлены обвинения в контрабанде, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.
На след преступников удалось выйти в марте 2019 года после того, как в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Испанию для работы на подпольной табачной фабрике прибыл россиянин. За ним и ещё одним гражданином России была установлена слежка, в результате которой агенты вышли на нелегальное производство в провинции Малага, а затем и на склад в Кордове.
Полицейским удалось перехватить выезжавшие оттуда два легковых и один грузовой автомобиль, в которых позже обнаружили 54 500 пачек сигарет известной марки.
Темы: Русская Испания Малага Кордова