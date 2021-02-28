В Мадриде проходит фотовыставка имени Андрея Стенина

Последние новости Испании на русском языке
Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2020 года открылась в пятницу в Мадриде, на ней представлены более 40 работ из России, Испании, США, Великобритании, Франции, Китая и других стран.
Экспозиция в Мадриде проходит в Доме Кантабрии, передает РИА Новости. Она включает одиночные фотографии и серии, в которых отражены самые острые проблемы - политические и военные конфликты, миграция, проблемы экологии. В конкурсе 2020 года участвовали молодые фотографы (по правилам, участники должны быть не старше 33 лет, в этом возрасте погиб Стенин) из 75 стран, было представлено 5 тысяч работ. В конкурсе четыре номинации — "Главные новости", "Спорт", "Портрет. Герой нашего времени" и "Моя планета".
"Работа, которую делают эти фотографы, очень важная – они доносят до нас правду о том, что происходит в мире, и таким образом мы становимся свидетелями важных событий", - сказал на открытии выставки советник-посланник российского посольства в Испании Дмитрий Соколов.
"Надеюсь, что этот проект даст возможность почтить память Андрея Стенина, погибшего вот уже почти семь лет назад. И для меня очень приятно, что каждый год в конкурсе участвуют много испанских фотографов", - отметил глава Российского центра науки и культуры в Мадриде Сергей Сарымов.
Среди победителей этого года трое испанцев.
Выставка открыта до 12 марта, вход на нее свободный.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Сенин — российский фотокорреспондент, погибший в Донецкой области, выполняя редакционное задание.