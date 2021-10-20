В испанский суд вызвали семь россиян, связанных Фридманом

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Испанский судья вызвал для дачи показаний семь россиян, связанных с бизнесменом Михаилом Фридманом, по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Confidencial, в суд решено вызвать в качестве подозреваемых Алексея Резниковича, занимавшего ранее руководящую позицию в компании "Вымпелком", и Антона Кудряшова, также работающего в данном предприятии. Еще пять человек будут давать показания в качестве свидетелей. Дата их вызова в суд пока не уточняется. В национальной судебной коллегии Испании ТАСС подтвердили вызов в суд россиян.
В августе 2019 года Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета El Pais, ведомство считало, что Фридман как акционер и кредитор испанского предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за 20 млн евро - по цене, которая являлась значительно ниже рыночной.
Как утверждала сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. Ранее он направил испанской прокуратуре документ, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.
Сначала суд решил прекратить производство по делу о банкротстве в отношении Фридмана, однако в июле текущего года расследование, затрагивающее бизнесмена, было возобновлено.