В Испанию доставили 18 тысяч тонн украинской кукурузы

Финское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен.

"Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает", - приводит издание Helsingin Sanomat цитату Коскинена.

В воскресенье украинские власти заявили, что нашли альтернативные морские маршруты для перевозки зерна. 22 миллиона тонн зерна, застрявшего на Украине, должны быть перевезены по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море.

Судно Alppila было загружено в польском Свиноуйсьце в конце мая, сообщает издание.

Источник: РИА Новости