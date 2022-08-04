В Испании заявили об атаке российских хакеров на научные центры

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Министерство науки Испании утверждает, что российские хакеры причастны к совершению кибератаки на научные организации королевства.
По данным министерства, Высший совет по научным исследованиям Испании подвергся атаке хакеров 16 и 17 июля, но попытки взлома были обнаружены только 18 июля. Атака проводилась с использованием программ-вымогателей. "Окончательного отчета о расследовании пока нет, эксперты утверждают, что происхождение хакерской атаки - российское", - говорится в заявлении министерства.
Потери или перехвата секретной информации в результате атаки не выявлено. Задействованный протокол безопасности привел к отключению доступа к интернету в различных центрах совета, который объединяет государственные организации Испании в области прикладных и фундаментальных исследований.
Источник: РИА Новости