В Испании закрыли подпольную табачную фабрику, где работали украинцы и белорусы

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Власти Испании остановили нелегальное производство табачной продукции и её международную контрабанду. Фабрика и склады находились в провинциях Севилья и Кордова. Производственные мощности позволяли выпускать по миллиону сигарет в день. Трудились на подпольной фабрике уроженцы Украины и Белоруссии, передает информационное агентство EFE.
Полицейская операция проходила в населенных пунктах Марчена, Эсиха и Бормухос (Севилья), а также в Лусене (Кордова). При этом на одном из складов произошел пожар. По предварительной версии, его намеренно устроили контрабандисты, чтобы ликвидировать улики. Тем не менее, правоохранительные органы успели изъять 45 500 пачек сигарет, 10 320 кг табачного листа, различное оборудование, автомобили, мобильные телефоны, документацию и компьютерные носители.
Сначала вышли на фабрику в Марчене, где арестовали нескольких человек из Восточной Европы и испанцев. Потом выяснили, что управляли преступной группой с виллы в Бормухосе — там жили руководители. Рабочие же жили прямо в складских помещениях и не выходили на улицу. Еду и всё необходимое им приносили. В частности, на складах в Лусене были обнаружены трое украинцев, которые нелегально находились в Испании. А на складе в Марчене застали троих белорусов и одного украинца. Все они жили одной комнате без окон.