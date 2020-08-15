В Испании заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Испанская группа компаний Iberatlantic Global Corporation достигла договорённости с Россией о дистрибуции новой российской вакцины против коронавируса Sputnik V.
Как сообщает портал Atlantico.net, с предложением о сотрудничестве к испанской компании обратился фонд Росконгресс, который на протяжении уже нескольких лет взаимодействует с Iberatlantic. У этой группы компании накоплен богатый опыт работы с российским рынком, поэтому проблем с легализацией и логистикой быть не должно, отмечает издание.
Iberatlantic базируется в Виго, а её глава Педро Моуриньо входит в состав руководства группы, объединяющей предпринимателей Галисии. По его словам, до начала продаж ещё далеко: необходимо пройти много этапов. «Фармацевтический рынок сильно зарегулирован, по крайней мере, в Испании. Кроме того, мы занимаемся глобальными продажами, а тут очень специфический товар. Поэтому, вероятно, нам придётся заручиться поддержкой какой-нибудь испанской компании из этого сектора», - заявил он.
Моуриньо добавил, что вакцине ещё предстоит пройти некоторые клинические испытания.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о создании вакцины против COVID-10, которую назвали «Спутник V».Темы: Русская Испания Бизнес Наука