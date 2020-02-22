В Испании задержана переводчица Россельхознадзора

В аэропорту Тенерифе задержана сотрудница Россельхознадзора Олеся Красилова. В Испании она находилась в служебной командировке. Задержание проведено по запросу США ещё 14 февраля. Сейчас россиянка находится в одном из пенитенциарных учреждений на острове.

Между тем, как сообщает ТАСС, Россельхознадзор не получал официальных уведомлений или запросов о том, что задержанная в Испании сотрудница находится в розыске. "Никаких официальных уведомлений или запросов о том, что специалист находится в международном розыске, Российская Федерация и Россельхознадзор, как член международных организаций, не получали", - сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, на сегодняшний день Министерство иностранных дел РФ и Россельхознадзор задействовали все возможные каналы для прояснения ситуации и оказания помощи задержанной Олеси Красиловой. Официальный ответ испанской стороны пока не получен. "Безусловно, Олесе и ее близким будет оказана вся необходимая помощь и содействие. Уже сейчас решается вопрос по юридическому сопровождению ее дела местными адвокатами", - сообщила Мелано.

Она пояснила, что с середины 2019 года Олеся Красилова работает переводчиком в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ ВНИИКР. "За эти полгода она зарекомендовала себя как исполнительный и высококлассный специалист. По роду своих занятий она неоднократно выезжала в составе официальных делегаций службы в зарубежные командировки и никаких инцидентов при пересечении границы не возникало. В феврале этого года в Испании она в составе официальной делегации Россельхознадзора принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) по фитосанитарным мерам для картофеля", - сказала Мелано.

Тем временем «Эхо Москвы» получило комментарий вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, который рассказал, что ранее Красилова работала в американском посольстве, где снимала отпечатки пальцев, а затем устроилась в учреждение, входящее в систему Россельхознадзора. По его данным, россиянку обвиняют в передаче биометрических данных третьим лицам.