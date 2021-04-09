В Испании задержан россиянин с трупом на заднем сиденье автомобиля

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Полиция Каталонии задержала водителя, который проехал более 30 километров против движения. Когда автомобиль остановили, на заднем сиденье обнаружили труп.
Как сообщает El Confidencial, в четверг около 12:00 полицейские получили сообщение о том, что по трассе AP-7 от границы с Францией на юг против движения двигается автомобиль. Водитель проигнорировал требование остановиться, свернул на съезд и продолжил движение по дороге GI-634, пока не попал в аварию.
Водителем оказался 66-летний россиянин, проживающий в Испании. А тело, которое он вез, принадлежит пожилому мужчине, личность которого не раскрывается. На первый взгляд, следов насильственной смерти не обнаружено. Ведется расследование.