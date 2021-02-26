В Испании задержан глава реабилитационного центра доктор Евгений Блюм

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Правоохранительные органы Испании задержали генерального директора ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгения Блюма, сообщает Следственный комитет России. Против него возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг по реабилитации.
«Следствием установлено, что Блюм, являясь доктором медицинских наук, воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки в связи с полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмой позвоночника и утратой способности ходить. На территории Королевства Испания 3 мая 2014 года он убедил заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей. Однако после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, поскольку обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий», - говорится в сообщении ведомства.
На основе собранных доказательств Следственным комитетом Блюму, который находится на территории Испании, предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере предъявлено заочно. Он был объявлен в розыск и по решению суда заочно арестован.
По данным Интерпола, Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства. В связи с этим в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона.
Реабилитационный центр Доктора Блюма находится в Марбелье. Здесь занимаются восстановлением после травм и операций, готовят спортсменов к соревнованиям, работают с патологиями опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых. В основе лечения — авторская методика Блюма.