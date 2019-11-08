В Испании задержали семью экс-чиновника из России

В Испании задержаны бывшая жена, сын и адвокат экс-чиновника Министерства культуры РФ, сообщают местные СМИ. Сам он задержан в Австрии.
В Испании мужчину подозревают в отмывании денег, похищенных в России. В частности, россиянин купил дом в районе Марбельи, который оценивается в 4 млн евро, автомобиль за 100 тыс. На это имущество, а также на банковские счета (160 тыс. евро), наложен арест.
Ранее ордер на арест чиновника выдала Россия. На родине его подозревают в хищении более 7 млн долларов, выделенных Эрмитажу, и еще 2,6 млн, предназначенных для восстановления памятников архитектуры.Темы: Русская Испания