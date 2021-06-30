В Испании задержали обвиняемого в убийстве россиянина

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Национальная полиция Испании задержала в Торремолиносе (Малага) гражданина России, которого на родине обвиняют в убийстве.
По версии следствия, в 2018 году россиянин избил в Москве мужчину. Он нанёс ему множество ударов, сбил с ног и продолжал бить ногами в живот. От полученных травм мужчина скончался. Убийца уехал из страны. С тех пор он находился в международном розыске по линии Интерпола.
21 июня 57-летний россиянин был задержан недалеко от места своей прописки в Торремолиносе.