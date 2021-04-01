В Испании за мошенничество с недвижимостью задержана пара из России

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Правоохранительные органы Каталонии задержали пару — 36-летнюю россиянку и 35-летнего россиянина. Их подозревают в мошенничестве с арендой жилья в Барселоне.
Как сообщает издание 20minutos, россияне снимали помесячно квартиры в Барселоне по фальшивым документам, а затем сдавали их иностранцам на короткий срок как туристическую недвижимость. При этом они не платили никаких сборов и налогов, а иногда и арендную плату настоящим владельцем.
За пять лет мошеннической деятельности они заработали около 500 тысяч евро, а настоящие владельцы недвижимости понесли убытки в размере 150 тысяч (из-за просрочки по платежам и судебных издержек). Все квартиры (а их было 17) расположены в районе Эшампле.
Сообщается, что пара проживала в Камбрильсе (Таррагона). Россиянам предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов.