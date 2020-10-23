В Испании выступят Земфира, Би-2, ДДТ, Бумбокс, Аквариум, KAZKA, Ляпис 98

В рамках фестиваля KISLOROD, который состоится 1-2 мая 2021 года в Бенидорме, выступят Земфира, Би-2, ДДТ, Бумбокс, Аквариум, KAZKA, Ляпис 98. Ведущим будет Михаил Козырев.
На официальном сайте фестиваля уточняется, что его организуют создатели «Нашествия» и «Максидрома». 1 мая выступят Би-2, Бумбокс, KAZKA и ДДТ. 2 мая — Земфира, Аквариум, Ляпис 98.
Стоимость билетов за оба дня варьируется от 119 евро до 449 евро (в зависимости от зрительской зоны), за 1 день – от 69 евро до 249 евро.
KISLOROD — это музыкальный open air. Он впервые проводится в Испании. За два дня организаторы рассчитывают принять 12 тысяч зрителей.Темы: Русская Испания Культура