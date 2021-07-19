В Испании вынесли приговор русскому хакеру

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Национальный суд Испании приговорил к четырем с половиной годам тюремного заключения русского хакера, который создал вредоносную программу, с помощью которой в 2016 году из своего дома в Аликанте взломал компьютеры нескольких банков и смог с помощью сообщников похитить почти 5 миллионов евро из банкоматов в разных странах.
Как сообщает информационное агентство EFE, помимо непосредственно хищений, хакера обвиняли также в отмывании денег. За это преступление он должен заплатить штраф в размере 6 миллионов евро.
Вирус попадал в компьютеры сотрудников банков вместе с письмами, которые приходили якобы от тех юридических компаний, с которыми сотрудничали финансовые организации. Вирус позволял мошенникам удалённо контролировать банковские счета и управлять банкоматами. Чтобы получить деньги, хакеры отправляли удалённый заказ на выдачу денег в банкомате и посылали туда своего курьера, который забирал наличные. Деньги снимали в разных точках земного шара: в Тайване, Азербайджане, Беларуси, Румынии и Казахстане. При этом всем процессом из Испании руководил русский хакер, установил суд.