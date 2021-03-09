В Испании умер известный пианист Дмитрий Башкиров

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Известный советский пианист Дмитрий Башкиров умер в Испании, где он жил и преподавал последние 25 лет.
О смерти музыканта сообщил в Facebook скрипач Лев Маркиз: «Сегодня скончался в возрасте 89 лет один из виднейших представителей русской пианистической школы — Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог».
Башкиров родился в Грузии, учился в Москве. Затем преподавал в Московской консерватории. В 80-х переехал в Испанию, где более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде.