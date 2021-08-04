В Испании убита россиянка

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В муниципалитете Ринкон-де-ла-Викториа (Малага) убита россиянка. Подозреваемый задержан.
Как передаёт информационное агентство EFE, по подозрению в убийстве задержан 53-летний сожитель погибшей. По предварительной версии, он сначала расправился с ней, а затем отвёз тело в муниципалитет Нерха и сжёг его там.
Задержать подозреваемого помог случайный свидетель, который видел, как в понедельник в 17:49 по местному времени мужчина кладёт в багажник машины тело женщины. Свидетель позвонил в службу 112 и чуть позже предполагаемого убийцу задержали.
Между тем агентство Europa Press сообщает, что власти населённого пункта Ринкон-де-ла-Викториа собираются объявить трёхдневный траур в память о погибшей. Также уточняется возраст россиянки — 37 лет.