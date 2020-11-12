В Испании снова заговорили о «русской мафии»

В Испании задержаны как минимум шесть человек по подозрению в международной торговле оружием и взрывчатыми веществами, а также отмывании преступных доходов.
Как пишет газета ABC, среди задержанных есть граждане России, Латвии и Испании. Они проживали в Аликанте, Барселоне и Валенсии. Им инкриминируют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ из стран бывшего Советского Союза в районы Африки, погрязшие в вооруженных конфликтах.
Полученные преступным путём деньги «русская мафия» отмывала через инвестиции в недвижимость Барселоны и испанского Леванта, пишет издание.Темы: Русская Испания Барселона Валенсия Аликанте