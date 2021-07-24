В Испании решается вопрос об экстрадиции доктора Евгения Блюма

Суд по экстрадиции генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, который был задержан в Испании по обвинению в мошенничестве, состоится 27 июля. Об этом говорится в распространенной в пятницу повестке Национальной судебной коллегии королевства.

"Суд по экстрадиции пройдет во вторник, 27 июля", - цитирует ТАСС сообщение Национальной судебной коллегии Испании.

Блюм находится в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой). Ранее доктор был задержан в Испании, но впоследствии освобожден под подписку о невыезде.

По версии следствия, доктор медицинских наук Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Чаадаевой (более известной под девичьей фамилией Комиссарова), которая на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году получила травму позвоночника и утратила способность ходить. В мае 2014 года в Испании Блюм убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей, пообещав за год поставить ее на ноги. Но после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, так как при такой травме это невозможно сделать путем каких-либо реабилитационных мероприятий.

Уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено в сентябре 2019 года. На основе собранных Следственным комитетом доказательств ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. 9 июня 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Блюма. Согласно решению суда, он будет заключен под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ.