В Испании пройдет конференция, посвященная преподаванию на русском языке

Последние новости Испании на русском языке
Первая онлайн-конференция, посвященная обмену опытом, накопленным учебными заведениями, преподающими русский язык или предметы на русском языке на территории Испании и Андорры, состоится 29 апреля. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Мадриде.
К участию приглашаются руководители образовательных учреждений, преподаватели русского языка и предметов на русском языке, логопеды и психологи, деятели культуры. «Каждый из работающих в этой сфере ежедневно сталкивается с проблемами различного плана: организационными, методическими, воспитательными, финансовыми. При решении этих вопросов совершаются «открытия», которые могут помочь всем. Обмену этим уникальным опытом, знакомству и взаимообогащению и посвящена эта конференция», - говорится в сообщении.
На конференции пройдет знакомство с новыми разработками РУДН, которые представят ведущие специалисты университета. В конференции также примут участие представители общественных и государственных организаций России: Государственная Дума, Rossotrudnichestvo, Фонд "русский мир", Московский Дом соотечественника, #МАПРЯЛ.