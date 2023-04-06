В Испании прикрыли агентство, которое превращало русских в украинцев

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Национальная полиция Испании задержала в Торревьехе руководителей агентства, которых обвиняют в фальсификации документов.
Как сообщает El País, они меняли желающим российское гражданство на украинское. Таким образом клиенты пытались «избежать участия в войне», пишет издание.
Троим задержанным (двое мужчин и женщина, испанец и румыны) предъявлены обвинения в фальсификации документов, содействии нелегальной миграции и принадлежности к преступной группе. Пока их отпустили.
Для подделки документов использовалась специальная аппаратура, печати, бумага. Как сообщает издание, также подделывались карточки ВНЖ и другие документы. Что касается прайса, то, например, поменять российское гражданство на украинское стоило от 3 до 5 тысяч евро.
Кроме того, были задержаны 16 клиентов. Им предъявили обвинения в подделке документов и тоже отпустили. Это не только россияне. Среди задержанных — выходцы из Беларуси, Грузии и Молдавии. В основном их интересовала помощь, которую предоставляют власти Испании беженцам из Украины.
El País напоминает, что сейчас в Торревьехе официально проживают 4932 россиянина (на 500 больше, чем год назад).