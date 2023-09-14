В Испании пообещали не забирать у россиян личные вещи 

Последние новости Испании на русском языке
Персональные вещи россиян, которые прибывают в Евросоюз рейсами не из РФ и не находятся под санкциями, не будут конфискованы. Об этом российским СМИ сообщили в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможню.
Всё дело в том, что прямого авиасообщения между Испанией и РФ сейчас нет, и формально россияне прилетают сюда не из России. Запрет на ввоз телефонов, компьютеров, косметики и других личных вещей, запрещённых к импорту, на таких пассажиров не распространяется.