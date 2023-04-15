В Испании отпустили отправителя посылки со взрывчаткой в посольство Украины

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Национальная судебная коллегия Испании согласилась отпустить из-под стражи предполагаемого отправителя писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и другие учреждения.
Национальная судебная коллегия Испании согласилась отпустить из-под стражи предполагаемого отправителя писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и другие учреждения. Мужчину освободили при условии, что он будет отмечаться в участке каждую неделю. Ему запрещено покидать страну, паспорт у него изъяли.
В конце ноября посылка с бомбой пришла в посольство Украины в Мадриде. Сотрудник службы безопасности вскрыл ее во дворе и получил легкие ранения в результате взрыва.