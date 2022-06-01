В Испании открылась первая армянская церковь

Последние новости Испании на русском языке
В Малаге появилась первая в Испании армянская церковь.
Об этом изданию News.am сообщили в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Для освящения построенной церкви и икон 21-23 июля в Испанию отправился Патриарший делегат Армянской апостольской церкви в Западной Европе, архиепископ Парсамян.
Перед церемонией были обсуждены вопросы открытия воскресной школы и организации жизни общины под эгидой Армянской апостольской церкви. Затем состоялся концерт классической музыки, на котором прозвучали произведения Комитаса.