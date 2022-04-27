В Испании одобрили механизм, упрощающий арест собственности российских предпринимателей 

Совет министров Испании одобрил во вторник особый механизм, направленный на упрощение наложения ареста в королевстве на объекты собственности, которые могут быть связаны с российскими предпринимателями. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

Новый механизм дополнит меры, принятые правительством в марте на фоне ситуации вокруг Украины. Инициатива предусматривает систему, которая позволяет накладывать арест на имущество предпринимателей, включенных в санкционный список ЕС, даже если оно зарегистрировано на имя третьих лиц или компаний. В частности, меры могут быть приняты в отношении собственности на основании полицейских отчетов, доказывающих, что она принадлежат определенному лицу.

Ранее газета El Pais сообщала, что на территории Испании были обнаружены 34 объекта собственности, которые якобы связаны с российскими предпринимателями, включенными в санкционный список Запада.

Источник: ТАСС