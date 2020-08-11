В Испании на плантации марихуаны задержаны украинцы

В лесной зоне автономного сообщества Валенсия испанская гражданская гвардия нашла замаскированную плантацию марихуаны.
Плантация была спрятана в лесах в труднодоступном месте недалеко от муниципалитета Челья. Сотрудники правоохранительных органов насчитали 826 растений высотой около метра. Они были рассажены в определённом порядке. На плантации была теплица и капельное орошение.
Агентам удалось выследить людей, ухаживавших за растениями. Ими оказались граждане Украины. Одному 44 года, другому — 49 лет. Они задержаны. Сообщается, что ранее они уже привлекались к ответственности по делам, связанным с производством наркотиков.Темы: Русская Испания Валенсия