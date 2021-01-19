В Испании из-под ареста вышли четверо фигурантов дела о «русской мафии»

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Четыре человека из 23, задержанных по делу о «русской мафии» в Испании, отпущены из-под ареста. Они провели в тюрьме Фонткалент (Аликанте) больше месяца.
Решение об освобождении россиян без залога приняла судья Бенидорма. Единственным условием было изъятие паспорта и запрет на выезд из страны. Кроме того, фигуранты дела должны появляться каждые 15 дней в суде. Это обычная практика при расследовании таких громких дел в Испании.
Как сообщает издание Informacion, речь идёт о четырёх россиянах. Причём два из них уже обзавелись испанским гражданством. У здания тюрьмы их встречали родственники и адвокаты.
Издание «Коммерсант-Приволжье» уточняет, что одним из освобождённых россиян был нижегородский предприниматель Михаил Жижин. Об этом газете рассказали партнеры бизнесмена. «На данный момент неизвестно, поменялся ли статус Михаила Жижина в уголовном деле, когда он вернется в Россию и будет ли обжаловать действия испанской полиции», - пишет издание.
Масштабная спецоперация под названием Testudo прошла в Испании в середине декабря. Были задержаны 23 человека в Аликанте, Таррагоне, Мадриде, на Ибице. Среди них — граждане России, Украины, Казахстана, Алжира, Испании. Позже СМИ раскрыли имена некоторых из ключевых подозреваемых. Один из них — предприниматель Алексей Широков, который, по версии следствия, обладал большими связями в администрации Аликанте и оказывал нелегальные юридические услуги, в том числе способные упростить процедуру получения вида на жительство в Испании.