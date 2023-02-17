В Испании арестован предполагаемый организатор похищения пары из России

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Уже восемь месяцев прошло с момента похищения и последующего освобождения россиян в Аликанте. И вот на днях суд после очередного допроса решил всё-таки отправить за решётку предполагаемого организатора похищения, 40-летнего Карлоса Гарридо. У судьи возникли опасения, что он может скрыться.
Российский программист и его жена были похищены в июне в районе пляжа Сан-Хуан в Аликанте. Их забрали двое мужчин, которые представились полицейскими. С ними была русская женщина — в качестве переводчика. Пару отвезли в Эль-Кампельо (провинция Аликанте), где стали требовать доступы к криптокошельку, с которым работал россиянин. Мужчине удалось связаться с адвокатом, после чего местная полиция освободила россиян и задержала похитителей.