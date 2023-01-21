В Испании арестован бизнесмен за попытку вывести из-под санкций яхту Вексельберга

Его обвиняют в попытке вывести из-под ограничений 78-метровую яхту Tango стоимостью 90 млн долларов. Она, как утверждает Минюст США, принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Теперь Мастерса могут экстрадировать в США.

Компания Мастерса в Пальма-де-Майорке после попадания Вексельберга под санкции взяла на себя управление яхтой и попыталась скрыть от финансовых учреждений США тот факт, что на обслуживание Tango тратились сотни тысяч долларов, утверждает Минюст США. Для этого использовалось, в том числе, подставное названия яхты Fanta, установило ведомство.

В апреле гражданская гвардия Испании по запросу ФБР арестовала яхту Tango, находившуюся на верфи на Майорке.