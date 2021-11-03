В Европе организуют бесплатный онлайн-лагерь для изучающих русский язык

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Центр исследований в области образовательной политики «Эврика» проводит онлайн-лагерь для детей и молодежи, изучающих русский язык в странах СНГ и Евросоюза.
В ноябре 2021 года пройдет три смены онлайн-лагеря:
В рамках онлайн-лагеря будет работать киношкола, в которой дети при поддержке российских актеров, операторов и режиссеров смогут научиться снимать короткометражные фильмы по технологии InstagramTV прямо на мобильный телефон.
Пятидневная смена онлайн-лагеря – это увлекательная досуговая и просветительская программа, в рамках которой дети, находясь за сотни и тысячи километров друг от друга, будут взаимодействовать и совершать, казалось бы, невозможное:
вместе готовить авторские блюда, управляя процессом приготовления дистанционно,
придумывать совместные перфомансы, выступая на Zoom-овидении,
изобретать языки, позволяющие общаться без слов,
устраивать увлекательные путешествия, не выходя из дома.
Ежедневно участников будет ждать мастер-класс по теме дня, занятия в киношколе, развлекательные и познавательные мероприятия.
Время проведения мероприятий онлайн-лагеря – с 14.00 до 19.00 (время московское).
Важно: не все пять часов дети будут сидеть за компьютером. В программе онлайн-лагеря предусмотрены творческие задания, которые дети выполняют самостоятельно в перерывах между прямыми эфирами в Zoom.
Онлайн-лагерь проводится в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации на платформе Zoom.
Участие детей бесплатное.
Вопросы по участию в сменах онлайн-лагеря можно задать руководителю отдела международного сотрудничества в сфере образования Центра «Эврика» Ольге Петровне Логачевой, тел.: +79167913896, e-mail: ologacheva@eurekanet.ru