В Европе не получали запроса о сертификации вакцины «Спутник V»

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Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, но поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
«По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель - прим. ТАСС) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», - заявил он, отвечая на вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны сообщества, помимо Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве.
Ранее Еврокомиссия признала, что страны сообщества имеют право сертифицировать на национальном рынке и закупать для собственного использования вакцины, не получившие сертификации на рынке ЕС, которые необходимы для экстренных нужд обеспечения общественного здоровья. Однако в этом случае страна имеет право использовать вакцину только на своей территории без права передачи или продажи в другие страны ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза должны покупать вакцины от COVID-19 только через общеевропейские переговоры. Она напомнила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, должна пройти через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).