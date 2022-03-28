В Бенидорме за хищение 1,4 млн евро задержана россиянка

Национальная полиция Испании задержала в городе Бенидорм (провинция Аликанте) россиянку, объявленную РФ в розыск по подозрению в присвоении крупной суммы денег, решение об экстрадиции будет принимать Национальный суд, сообщило агентство Europa Press.

Уточняется, что в 2011 году подозреваемая в качестве индивидуального предпринимателя заключила контракт со страховым агентством в России, согласно которому должна была в обмен на вознаграждение страховать физических и юридических лиц. За три года она заключила 42 243 контракта на сумму 1,4 миллиона евро, из которых в качестве вознаграждения она должна была получить более 160 тысяч евро, однако женщина присвоила себе всю сумму.

Следствие установило, что она покинула Россию в январе 2020 и прибыла в Аликанте. Здесь ее следы потерялись. В августе 2021 года был выдан ордер на ее арест, уточняет агентство.

В итоге полиция нашла ее в гостинице в Бенидорме. Решение об экстрадиции будет принимать Национальный суд.

Источник: РИА Новости