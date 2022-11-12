В Барселоне судят исламистов, планировавших нападения на российские яхты

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Прокуратура Испании просит от 8 до 14 лет тюремного заключения членам исламистской ячейки, которая планировала напасть в Барселоне на яхты, связанные с россиянами.
Как сообщает La Razon, нападения планировались в период с 2016 по 2018 годы. Речь идет о трех яхтах, оторые пришвартовались в разные периоды в порту Барселоны.
Стоит отметить, что одна из яхт — Radiant — с 2008 года принадлежит эмиратскому миллиардеру Абдулле Аль Футтаиму. Хотя и была построена для Бориса Березовского.
Вторая яхта — Dilbar. Её хозяин — российский миллиардер Алишер Усманов.
Третья яхта — Hermitage. Она принадлежит председателю совета директоров «Объединенной металлургической компании» Анатолию Седых.