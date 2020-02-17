В Барселоне русско-испанская банда ограбила ассоциацию каннабиса

В районе Эшампле в Барселоне задержаны трое налётчиков в возрасте от 23 до 25 лет, которые ограбили ассоциацию каннабиса. Сообщается, что это граждане России и Испании. По информации агентства EFE, на счету банды не одно ограбление.
В каталонской полиции сообщили, что 12 февраля в 22:30 получили сигнал о налёте на ассоциацию каннабиса. Грабители были в тёмной одежде и с закрытыми лицами. Соседи слышали крики, которые раздавались из помещения, где находится ассоциация. Когда полицейские зашли внутрь, грабители попытались убежать, но им это не удалось. В одной из комнат находились шесть связанных и перепуганных человек. У налётчиков нашли револьвер, нож, марихуану, гашиш и почти 10 тыс. евро.Темы: Русская Испания Барселона Происшествия