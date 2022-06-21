В Аликанте похитили россиянку, чтобы завладеть паролем к криптокошельку

Как сообщает телеграм-канал "Испания" со ссылкой на La Vanguardia, в воскресенье адвокат россиянки и её мужа (тоже гражданина РФ) сообщил в полицию о похищении. По его словам, его клиентку везли в машине в муниципалитет Эль-Кампельо.

Чтобы перехватить автомобиль, были задействованы несколько патрулей Гражданской гвардии и местная полиция. Агентам удалось обнаружить машину похитителей и остановить её. Один из них сбежал. Задержан испанец и россиянка, которая должна была выполнять функции переводчицы. Жертву похитителей нашли в связанную в багажнике.