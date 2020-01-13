В аэропорту Мадрида обокрали Инну Чурикову и Глеба Панфилова

У актрисы Инны Чуриковой и её супруга режиссёра Глеба Панфилова украли сумку в аэропорту Мадрида «Барахас».
Как сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza, в сумке были загранпаспорта, кошелёк и вещи на общую сумму 250 тыс. рублей. Пара заявила о краже в полицию, а чтобы улететь домой, пришлось обратиться в посольство.
«Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», — заявила Чурикова.Темы: Русская Испания Мадрид