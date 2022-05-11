Украинская беженка заявила, что у неё в Испании отняли деньги и собак

В апреле украинка прибыла в Испанию в качестве беженки. С ней были несколько собак. Её приютила жительница Касереса. Кроме того, как утверждает украинка, эта женщина согласилась принять на свой счёт в PayPal 1000 евро, которую беженке отправили соотечественники. Украинка согласилась, так как у неё не было своего банковского счёта в Испании. Деньги были отправлены, но она их так и не получила. Кроме того, она утверждает, что хозяйка забрала у неё одежду и собак, сообщает Europa Press.

Сейчас в этом деле пытаются разобраться правоохранительные органы. А в Гражданской гвардии напомнили, что для беженцев существует свод правил безопасности. И там, в частности, сказано, что не следует передавать свои вещи на хранение посторонним людям.