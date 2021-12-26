Ukraine International Airlines вводит прямые рейсы из Киева на Майорку и Тенерифе

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Авиакомпания Ukraine International Airlines анонсировала прямые рейсы из Киева на Майорку и Тенерифе.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", с ноября авиакомпания уже начала выполнять прямые рейсы Киев-Барселона. Скоро также появится маршрут Киев-Тенерифе (с 28 апреля 2022) и Киев-Пальма (с 31 мая). В обоих случаях самолёт будет выполнять рейсы дважды в неделю туда и обратно. Перевозки будет выполнять самолёт Boeing 737-800 с вместимостью 162 пассажира.
Напомним, что ранее рейсы из Киева в Барселону, Мадрид, Аликанте, Малагу и на Майорку уже анонсировала другая авиакомпания — Wizz Air.