Украинцы просят власти Валенсии помочь им с арендой

Украинские беженцы обратились к властям Валенсии с просьбой помочь им в решении проблем с жильём и экономической поддержкой.

По их словам, в этом вопросе Валенсия отстаёт от других регионов Испании, например, Мадрида, Мурсии, Эстремадуры и Наварры, где такая помощь украинцам уже оказывается.

В частности, представители украинской диаспоры в Валенсии рассказали, что у беженцев по-прежнему проблемы с арендой жилья. Причём «даже у тех, у кого есть трудовые договоры и справка о доходах за несколько месяцев, у которых есть достаточные экономические ресурсы». От них требуют оплатить аренду на год вперёд, банковские гарантии и могут внезапно повысить цену.

«Украинская община имеет прекрасную репутацию цивилизованных арендаторов, но нынешний статус военных беженцев порождает недоверие среди арендодателей», — отмечают они.

Источник: El Español