Украинцы и русские сколотили банду и ограбили 50 квартир в Мадриде

Банда состояла из русских и украинцев в возрасте от 25 до 39 лет. Известно, что главарь проживал в Испании нелегально по поддельным документам с 2017 года. Также сообщается, что двое россиян прибыли в Испанию в этом году.

Домушники всегда действовали одинаково: один дежурил на улице, а трое взламывали дверь и выносили из квартиры все ценности. За день могли ограбить несколько квартир.