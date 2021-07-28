У ряда граждан России хотят забрать загранпаспорта

Последние новости Испании на русском языке
Власти России обдумывают возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе эта мера будет распространяться на лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений. Полномочиями по изъятию паспортов наделят судебных приставов. При этом должника, которому запрещен выезд за границу, должны заранее уведомить об изъятии паспорта.
Соответствующий законопроект разработала правительственная комиссия. По информации Ассоциации юристов России (АЮР), в течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания должника невыездным ему должна быть направлена копия соответствующего постановления.
Изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу. Соответственно, должник после погашения долга сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе.
Также проектом устанавливаются законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными. Загранпаспорта будут признавать недействительными через полгода после смены фамилии, имени, даты рождения, пола.
По оценке Правовой службы АТОР, предлагаемая мера по изъятию паспортов представляется избыточной.
«Подобная практика создаст неудобства как гражданам, так и службе судебных приставов. Граждане, которым ограничен выезд за рубеж, и в настоящее время не могут пересекать границу РФ, несмотря на наличие действующего загранпаспорта», – комментирует глава Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
По ее мнению, более эффективным стимулом для погашения долгов может стать оперативное информирование должников о запрете на выезд за границу.