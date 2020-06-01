У россиянки похитили 190 тыс. рублей при попытке арендовать жильё в Испании

В Нижневартовске женщина хотела арендовать жилье в Испании, но попалась на уловку мошенников и потеряла более 190 тысяч рублей.
Как сообщает портал Siapress со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу Нижневартовску, жительница через сайт бронирования Airbnb планировала арендовать жилье в испанском городе Кальпе. Потенциальный арендодатель, связавшись с женщиной по телефону, предложил забронировать жилье на сайте Tripadvisor.com.
Затем с помощью онлайн-банкинга женщина перевела деньги со своей банковской карты на неизвестный счет, после чего сайт был заблокирован.Темы: Русская Испания Недвижимость