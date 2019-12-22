У метрополита РПЦ нашли пентхаус в Испании

«Он расположен на двух уровнях последних этажей, имеет собственные открытую и закрытую террасы, площадку для барбекю, бассейн, две спальни с санузлами и много чего еще. Общая площадь апартаментов в доме 25 по улице Repetidor, согласно официальному буклету застройщика, составляет более 235 кв. м, а цена (по состоянию на 2011 г.) — 950 000 евро. Ближайшая соседка иерарха, известного также и своими композиторскими талантами, — Тамара Гвердцители, а еще в доме владеют квартирами режиссер и телеведущий Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, бывший премьер Азербайджана Новруз Мамедов, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь и другие уважаемые люди», - пишет «Новая газета».

По сведениям издания, в момент приобретения в 2011-м году квартира стоила около миллиона евро. По одной из версий, митрополит не покупал это жилье, а получил в подарок от местного предпринимателя Михаила Боцко. Отмечается также, что Иларион не оплачивает коммунальные услуги и уже задолжал около 20 тыс. евро.