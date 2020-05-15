Турпоток из России в Испанию в I квартале упал на 27%

Погранслужба ФСБ России выгрузила статистические данные о выезде российских граждан за рубеж в январе-марте 2020 года. Всего за I квартал 2020 года граждане России совершили 7 577 708 поездок в зарубежные страны, что на 9,7% меньше, чем за этот же период в 2019 году. Однако эта усредненная цифра по всему «выезду» не характеризует реальную – весьма разнородную – динамику туристических потоков разных групп стран в условиях начала пандемии.
На все страны «дальнего» зарубежья, с учетом приграничных с Россией государств, в I квартале пришлось свыше двух третей (67,7%) всего выездного потока из России – 5 107 155 поездок граждан РФ, отмечает АТОР. Падение объемов выезда в этой очень большой и разнородной группе стран составляет -13,7% по сравнению с I кварталом 2019 года.
Пандемия практически не сказалась на турпотоке из РФ в ОАЭ (через ОАЭ летит также много транзитных пассажиров в страны ЮВА), мало пострадал Таиланд, в относительно небольшой степени затронула Вьетнам и Турцию. Зато в наибольшей степени коронавирус «подрубил» турпоток из России в Европу, особенно в Италию и Испанию. Турпоток в Испанию упал на 27%. Тем не менее страна входит в десятку лидеров по туристическому потоку в I квартале (113 746 человек).Темы: Русская Испания Туризм