Туристам из Армении начинают выдавать визы в Испанию

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Испанский визовый центр, действующий в Ереване, с 14 июля возобновит работу, сообщает посольство Армении в Испании, подчёркивая, что сертификат вакцинации при въезде в Испанию не требуется.
«Испанский визовый центр “BLS International Armenia”, действующий в Ереване, с 14 июля возобновляет выдачу виз туристам, желающим поехать из Армении в Испанию. Для въезде в Испанию вакцинация не обязательна, достаточно предъявить отрицательный результат теста ПЦР», - сообщили в посольстве.