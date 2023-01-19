Только 13% украинцев смогли найти официальную работу в Испании

Из 109 388 украинцев трудоспособного возраста, которые получили в 2022 году разрешение на проживание и трудоустройство в Испании, устроиться на работу смогли только 13 695 человек. Или меньше 13%. Это данные, опубликованные Главным казначейством Системы социального страхования (Tesorería General de la Seguridad Social).

Главное препятствие в трудоустройстве — незнание испанского языка, объяснила агентству EFE представитель Испанской комиссии по делам беженцев Ракель Сантос. Нужен как минимум уровень A1 или A2. По статистике, на освоение языка до этого уровня уходит полгода.

По её словам, сейчас ситуация улучшается, появляется больше подходящих вакансий. Из тех, кто уже устроился на работу, большинство заняты в сфере услуг, строительстве, программировании. Сантос отметила, что уровень образования и профессиональной подготовки у украинцев выше, чем у среднестатистического беженца. И часто им приходится соглашаться на должность с более низкой квалификацией.