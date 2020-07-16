Свободных мест на вывозной рейс Аликанте-Москва не осталось

Очередной вывозной рейс из Аликанте в Москву состоится 24 июля. Вылет запланирован на 15:15 по местному времени. Количество мест на борту ограничено и свободных уже нет. Но в случае отказов они могут появиться, сообщает Минкомсвязи.
До рейса SBI3642 допустят только жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.
Сейчас рейс полностью заполнился и скрыт с портала Госуслуг. Если будут отказы, откроют дополнительную регистрацию для всех. Но попасть на рейс взамен кого-то нельзя.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.
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