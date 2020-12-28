Среди погибших при пожаре на Канарах моряков россиян нет

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Среди членов экипажа российского рыболовного траулера «Свеаборг», погибших при пожаре, россиян нет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном посольством РФ в Испании.
Напомним, на борту судна, которое стоит в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария, произошел пожар. Погибли трое членов экипажа. Их тела обнаружили на борту судна, сообщил директор порта Франсиско Трухильо. Ещё четыре человека пострадали — они надышались угарным газом.
В посольстве уточняют, что траулер находится под флагом Камеруна, но принадлежит российской компании. «По информации компетентных органов, полученной Почетным консулом на Канарских островах Г.Парадой, среди троих моряком, погибших во время инцидента, россиян нет. Гражданство других пострадавших устанавливается. Держим ситуацию на контроле», - сообщили в посольстве.