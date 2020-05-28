Состоятельные россияне нашли способ вырваться в Испанию

Компании, организующие рейсы деловой авиации, увидели рост спроса от богатых россиян, которые желают переждать коронавирусный кризис на Западе, но не могут воспользоваться регулярными перелетами из-за жестких ограничений авиакомпаний и властей.

Как сообщает Reuters, пассажиры летят страны, где они владеют недвижимостью, имеют вид на жительство, второе гражданство или близких родственников. Об этом говорят источники в отрасли. После того как Россия закрыла границы 27 марта, оставив только редкие вывозные рейсы, бизнес-джет, один рейс которого стоит в среднем от 16 тыс. до 25 тыс. евро, стал одним из немногочисленных доступных способов покинуть Россию. Источники говорят, что за эту цену могут улететь до 13 пассажиров одного рейса.

“Люди устали сидеть в изоляции, даже если у них большая квартира в Москве, чисто психологически понятно, что они хотят вырваться”, - сказал Рейтер Александр Осит, владелец компании JETVIP, которая также фиксирует рост количества рейсов в западном направлении.

В марте зафиксированы 250 рейсов бизнес-джетов между Москвой и Европой, следует из данных трэкинга 80 самолетов чартерных компаний, собранных Рейтер. Данные не включают информацию о количестве пассажиров на каждом рейсе.

Полеты продолжались в апреле, хотя их число сократилось до 61 туда и обратно, несмотря на то, что Россия приостановила регулярные и коммерческие чартерные рейсы в Россию и обратно с некоторыми исключениями и заблокировала Москву, эпицентр коронавируса. Частота этих рейсов выросла до 107 между 1 и 26 мая.

Три источника в авиаотрасли сказали, что число россиян, возвращающихся на родину в марте, было больше числа тех, кто покидал страну, в то время когда количество зарегистрированных зараженных в России было не таким значительным. Этот тренд поменялся, говорят три источника, и сейчас больше людей уезжают из России, ставшей третьей в мире по количеству случаев заражения короновирусом.

Jet Partners, которая предлагает частные перелеты бизнес-джетами, говорит, что наблюдает рост запросов на рейсы во Францию, Испанию, Британию, на Кипр и в другие европейские страны.

“У нас много запросов: Марбелья, Жирона, Малага, Сарагоса. Люди считают, что для них безопаснее провести эти дни карантина в своих личных резиденциях”, - сказала Рейтер коммерческий директор Jet Partners Маргарита Ломакина.

Осит из JETVIP сказал, что некоторые из его клиентов возвращают в Европу детей, так как местные школы начали открываться.