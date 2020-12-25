СМИ: в Испании загорелось российское судно, погибли трое

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На борту российского рыболовного траулера Sveaborg, которое стоит в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, вспыхнул пожар, сообщает испанское информационное агентство EFE. Погибли трое членов экипажа.
Тела погибших обнаружили на борту судна, сообщил директор порта Франсиско Трухильо. Ещё четыре человека пострадали — они надышались угарным газом.
Возгорание произошло около 15:00 в четверг в глубине трюма. Со стороны пламени не было видно. По словам Трухильо, речь идёт о достаточно большом траулере, который проходил на Канарах техническое обслуживание. «Причины произошедшего ещё предстоит выяснить», - отметил он.
Трухильо также рассказал, что сейчас ведутся поиски жилья для более 50 членов экипажа Sveaborg, которые не могут вернуться на судно.